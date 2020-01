Egitto: presidente Al Sis, acqua del Nilo “questione di vita o di morte” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri e delle Risorse idriche di Egitto, Etiopia e Sudan, riuniti a Washington dal 13 al 15 gennaio , hanno raggiunto un accordo preliminare sul riempimento e il funzionamento della diga Gerd e hanno concordato che l’accordo finale dovrà essere siglato entro la fine di gennaio. È quanto emerge dal comunicato finale diffuso dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti al termine della riunione, secondo cui le parti hanno concordato di riempire la diga a scaglioni durante la stagione delle piogge, tenendo conto dell'impatto sui bacini idrici a valle del fiume Nilo. In base all’accordo, il riempimento iniziale della diga, che dovrebbe iniziare a luglio, garantirà il rapido raggiungimento di un livello di 595 metri sul livello del mare la prima generazione dell'elettricità, fornendo al contempo misure adeguate di mitigazione per l'Egitto e il Sudan in caso di periodi di siccità prolungati. Nel frattempo i ministri dei tre paesi terranno altri colloqui tecnici e legali prima della riunione finale in programma il 28 e 29 gennaio prossimi a Washington, in occasione della quale dovrebbero finalizzare l'accordo. (segue) (Cae)