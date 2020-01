Egitto: presidente Al Sis, acqua del Nilo “questione di vita o di morte” (5)

- La dichiarazione non fa tuttavia menzione del nocciolo della controversia, ovvero la velocità di riempimento della diga: l'Etiopia vuole farlo in sei anni, ma l'Egitto ha proposto un periodo di almeno 10 anni, temendo che un periodo più breve influenzerà il flusso a valle del fiume Nilo, su cui si basa per il 90 per cento delle sue risorse idriche. L'accordo preliminare è stato mediato dal segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, e dal presidente della Banca mondiale, Jim Yong Kim. La realizzazione della diga ha innescato un duro scontro diplomatico fra Egitto ed Etiopia: Il Cairo teme infatti che la diga, annunciata nel 2011 e in costruzione sul Nilo Azzurro al confine fra Etiopia e Sudan, limiterà le forniture di acque del Nilo dalle quali è quasi interamente dipendente la sua popolazione di oltre 100 milioni di persone, mentre Addis Abeba nega che la diga minerà l'accesso dell'Egitto all'acqua e afferma che il progetto è cruciale per il suo sviluppo economico, con cui diventerebbe il più grande esportatore di energia dell'Africa con una capacità prevista di oltre 6 mila megawatt (Mw). (segue) (Cae)