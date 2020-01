Milano: Sala, entro 2030 stop del fumo all'aperto

- Il primo cittadino Giuseppe Sala, durante "la colazione con il sindaco" a Milano nel quartiere Isola, rispondendo alle domande dei cittadini sull'inquinamento in città, ha dichiarato che: "entro il 2030 non permetteremo più di fumare all'aperto" aggiungendo "subito o a breve alle fermate dell'autobus o in coda per i nostri servizi non si fumerà". Il primo cittadino ha spiegato che il provvedimento si inserisce all'interno del Regolamento Aria-Clima che sarà discusso prossimamente dal Consiglio comunale e che spera sarà approvato entro marzo. Il sindaco Sala a margine ha precisato che questa è la "visione della Giunta" che comunque "dovrà passare dal Consiglio comunale", e a chi gli chiede se attraverso un'ordinanza, il primo cittadino ha replicato: "sì se approvato il regolamento, conterrà regolamentazione di tanti aspetti perché il vero rischio è che si riduca a traffico e riscaldamento ma c’è altro". (Rem)