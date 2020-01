Milano: nove arresti per furti e spaccio in Corso Como e alle Colonne di S. Lorenzo

- La squadra mobile della polizia ha compiuto, nei giorni scorsi, una serie di controlli in Corso Como e alle Colonne di San Lorenzo, luoghi della movida milanese, arrestando diverse persone per furto e spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo caso è stato quello dell'arresto di due egiziani, uno di 21 anni e l'altro di 24, per furto aggravato. Ieri notte, intorno alle 2.30, gli agenti hanno notato i due davanti ai locali mentre guardavano le persone che uscivano in cerca di una “preda”. Quando sono uscite due giovani turiste finlandesi, per pochi giorni in città, i due le hanno approcciate e il più giovane, con precedenti per reati contro il patrimonio e detenzione di sostanze stupefacenti, era stata scarcerato il 13 gennaio per rapina impropria e aveva in atto il divieto di dimora a Milano, ha aperto la borsa di una delle due turiste. Le ragazze, che non si erano accorte di nulla li hanno in un primo tempo distanziati, ma poi i due le hanno raggiunte e, mentre il 24enne faceva da palo e cercava di coprire la scena, il 21enne ha infilato una mano nella borsa e ha rubato un cellulare del valore di 1500 euro. Alle loro spalle, però, c'erano gli agenti della mobile che li hanno arrestati per furto aggravato e il 21enne è stato denunciato per detenzione di arma atta ad offendere perché, durante la perquisizione, gli è stato trovato addosso un taglierino. Entrambi sono risultati clandestini, senza fissa dimora e senza un lavoro. (segue) (Rem)