Milano: nove arresti per furti e spaccio in Corso Como e alle Colonne di S. Lorenzo (2)

- Sempre in corso Como, lo scorso sabato gli agenti hanno fermato due cittadini del Gambia, uno di 41 anni e uno di 28, che, alla vista della polizia, intorno alle 4 del mattino, si sono allontanati lanciando a terra, il primo 3.30 grammi di Marijuana e 20 grammi di marijuana il secondo. Al 41enne sono stati inoltre trovati in tasca 260 euro, mentre al 38enne 250 euro in contanti. Giovedì sera gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un 27enne, cittadino marocchino, chinarsi vicino un’auto parcheggiata in via Celestino IV e prendere qualcosa nascosto sotto uno pneumatico. L’uomo, percorrendo corso di Porta ticinese, giunto in via Gian Giacomo Mora,ha incontrato un ragazzo italiano che l’attendeva e gli ha consegnato quanto raccolto poco prima in cambio di 50€. Gli agenti hanno trovato l’acquirente in possesso di 0,7 grammi di cocaina e immediatamente hanno fermato lo spacciatore, trovato in possesso della banconota frutto dello scambio e altri 160 euro in contanti motivo per cui l’hanno arrestato per spaccio. (segue) (Rem)