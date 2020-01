Milano: nove arresti per furti e spaccio in Corso Como e alle Colonne di S. Lorenzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre giovedì in prossimità delle colonne di San Lorenzo, i poliziotti hanno notato un egiziano di 19 anni che avvicinava i passanti pronunciando frasi, senza che qualcuno rispondesse. Poco dopo, un giovane ragazzo dell’est si è fermato e, dopo un breve dialogo, gli ha consegnato 20 euro in cambio di un pezzo di hashish del peso di 1 grammo. I poliziotti hanno arrestato per spaccio il 19enne; l’acquirente, un rumeno di 29 anni, sanzionato amministrativamente. Ieri sera invece, personale del Commissariato Centro sempre alle colonne di San Lorenzo hanno notato un uomo, cittadino egiziano, 19 enne, che ha avvicinato una coppia, e dopo aver parlato con loro per qualche attimo in particolare con il ragazzo, 29enne italiano, lo ha invitato a seguirlo all’interno del parco di Piazza Vetra, mentre la ragazza restava in attesa nel Piazzale delle Colonne di San Lorenzo. Giunti in Piazza Vetra il magrebino si è avvicinato a due suoi connazionali, che erano seduti su una panchina.Tutti e tre si sono cosi avvicinati al ragazzo e il 19 enne gli ha ceduto qualcosa in cambio di denaro. Terminato lo scambio è stato subito arrestato per spaccio di droga. L’acquirente aveva appena acquistato dell’hashish del peso di 0.6 grammi circa. (segue) (Rem)