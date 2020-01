Milano: nove arresti per furti e spaccio in Corso Como e alle Colonne di S. Lorenzo (4)

- A seguito della perquisizione personale a carico del cittadino egiziano di 19 anni sono stati trovati 95 euro nella manica sinistra del giubbotto è stato rinvenuto un involucro di hashish di 1.85 grammi; l’amico connazionale, non ancora 18 enne,è stato invece trovato in possesso della somma in contante di 30 euro. Quest’ultimo è stato indagato in stato di libertà presso il Tribunale per i minorenni per il reato di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale avendo cercato di impedire lo svolgimento dell’atto, spintonando gli agenti e pronunciando frasi ingiuriose. Il terzo cittadino che nel corso del controllo ai due suoi connazionali, si trovava con loro, ma estraneo ai fatti, è stato accompagnato in Questura per identificazione, in quanto sprovvisto di documenti. Sempre ieri presso il piazzale delle colonne di San Lorenzo intorno alle ore 20.45 un cittadino tunisino, 19enne,ha avvicinato una coppia di ragazze alle quali ha proposto dello stupefacente. Una delle due ragazze italiane 27enne ha accettato di acquistare la sostanza, il 19enne così si è avvicinato ad un altro connazionale e coetaneo, che lo attendeva a pochi metri e che gli ha dato la sostanza, 0,5 grammi di hashish, poi ceduta alla ragazza. I due sono stati trovati con 105 euro in tutto. Sono stati arrestati per spaccio di sostanza stupefacente. (Rem)