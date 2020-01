Roma: bambina si perde in stazione Termini, viene accudita e genitori rintracciati da polizia

- Una bambina di 4 anni si perde nella Stazione di Roma Termini, ma viene salvata da una ragazza di 20 anni, mentre i genitori sono stati rintracciati dalla Polizia ferroviaria. In particolare, nella tarda mattinata del 17 gennaio, una ragazza ventenne si è rivolta agli Agenti della Polizia di Stato presenti nella stazione di Roma Termini perché aveva trovato ed accudito una bimba di 4 anni che girava da sola. I poliziotti, dopo aver accolto la bimba ed aver ottenuto la sua fiducia, sono riusciti ad ottenere il nome dei suoi genitori, e mentre un poliziotto è rimasto con lei, gli altri due si sono messi all'immediata ricerca della mamma e del papà che sono stati trovati dopo pochi minuti mentre si aggiravano per lo scalo alla ricerca della figlioletta. Pochi minuti di panico, che si sono poi tramutati in gioia per la positiva conclusione della vicenda, quando i genitori molto agitati si sono ricongiunti con la propria figlia.(Rer)