Fd'I: Santanchè (Fd'I), Giorgia Meloni primo leader donna d'Italia

- "Giorgia Meloni è il primo leader donna d'Italia, che ha fondato un partito rischiando tutto invece di farsi assegnare una poltrona; prima alla voce 'coerenza', fedele al mandato che gli elettori ci hanno dato". Lo ha dichiarato la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè. "Tutto questo non è abbastanza? - ha proseguito Santanchè - Fortunatamente Luisella Costamagna non scrive per un giornale autorevole come il Times. Altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi". (Ren)