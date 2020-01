Roma: tre persone denunciate da polizia

- Ieri i poliziotti della squadra amministrativa della Polizia ferroviaria di Roma Termini, hanno denunciato un 47enne macedone perché assisteva ignari viaggiatori all'acquisto dei biglietti ferroviari dalle biglietterie automatiche, in cambio di un compenso per la prestazione fornita. L'uomo è stato inoltre anche denunciato in stato di libertà perché inottemperante all'ordine di allontanamento emesso dal Questore. Inoltre, personale del Posto Polizia Ferroviaria di Roma S. Pietro ha denunciato due cittadini Italiani per aver occupato illegalmente un locale di proprietà delle Ferrovie dello stato. (Rer)