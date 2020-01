Difesa: consigliere presidenziale azerbaigiano Hajiyev, sviluppare cooperazione con Francia

- L'Azerbaigian vede un grande potenziale nella cooperazione in materia di sicurezza e difesa con la Francia. Lo ha detto il consigliere presidenziale azerbaigiano, Hikmet Hajiyev, all’emittente radiofonica francese “Rfi”. Hajiyev ha osservato che la Francia e l'Azerbaigian intrattengono relazioni amichevoli basate sulla comprensione e su una cooperazione reciprocamente vantaggiosa. “La Francia è un partner importante per noi all'interno dell'Unione Europea. La Francia è anche un partner economico e commerciale per l'Azerbaigian. La Francia è un paese co-presidente del gruppo Minsk. In generale, diciamo sempre ai nostri colleghi francesi che il presidente Emmanuel Macron ha un invito permanente per recarsi in Azerbaigian, perché abbiamo rapporti amichevoli. I precedenti capi di Stato francesi, il presidente Nicolas Sarkozy e il presidente Francois Hollande hanno visitato l'Azerbaigian e l'anno scorso il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev è stato in Francia. La prima vicepresidente dell'Azerbaigian Mehriban Aliyeva ha visitato la Francia. Prestiamo particolare attenzione alla cooperazione franco-azerbaigiana e in particolare alla componente culturale della cooperazione", ha affermato Hajiyev. (segue) (Res)