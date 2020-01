Difesa: consigliere presidenziale azerbaigiano Hajiyev, sviluppare cooperazione con Francia (2)

- Il consigliere presidenziale ha sottolineato che sulla base di queste note positive i due paesi possono andare avanti. “Vediamo un grande potenziale per i colloqui politici, un dialogo strutturato, e una cooperazione in materia di sicurezza e difesa. Diverse aziende energetiche francesi, tra cui Total, sono già presenti nel Mar Caspio. Anche le società francesi sono attivamente coinvolte in altri progetti civili in Azerbaigian. Ci sono contratti sovvenzionati dal governo che prevedono anche l'apertura di nuovi posti di lavoro in Francia. C'è una storia d'amore reciproca tra Baku e Parigi e vorremmo rafforzare ulteriormente questa cooperazione", ha aggiunto Hajiyev. (Res)