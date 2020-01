Roma: Bergamo, pubblicato primo bando triennale per operatori culturali indipendenti

- "Abbiamo pubblicato poco fa il primo dei bandi triennali con cui diamo contributi a operatori culturali indipendenti per dare sostanza con i loro progetti alle tre stagioni della programmazione nata in questi anni". Lo scrive su Facebook il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo. "La prima stagione, dedicata alla promozione della cultura scientifica -Eureka!- va da marzo a maggio - spiega Bergamo -. La seconda, dedicata alla vita culturale negli spazi pubblici - Estate Romana - va da giugno a settembre. La terza, dedicata alla promozione della produzione contemporanea - Contemporaneamente Roma - va da ottobre a dicembre e poi lascia il campo per il nostro capodanno - la Festa di Roma. Il bando per Eureka! si trova sul sito www.eurekaroma.it. Gli altri seguiranno in successione, e tra questi ve ne sarà anche uno per progetti annuali con cui dare ulteriore spazio all’emersione di nuove idee. Questa nuova serie di bandi - aggiunge il vicesindaco - arriva insieme a nuove regole per rendere la burocrazia più trasparente, più semplice, più attenta al prodotto, più efficiente nel controllo, più utile per capire l’efficacia delle scelte fatte dalla stessa amministrazione". (segue) (Rer)