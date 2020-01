Roma: Bergamo, pubblicato primo bando triennale per operatori culturali indipendenti (2)

- "Quando ho assunto l’incarico di assessore alla crescita Culturale nel 2016, Roma Capitale stanziava 1,5 milioni di euro per le iniziative d’estate, oggi - continua Bergamo - ne mettiamo a disposizione 3,25 milioni. Nel 2016 le attività si svolgevano solo nel centro della città, oggi sono ovunque. Nel 2016 i bandi erano solo annuali, oggi con la triennalità stimoliamo la programmazione e creiamo le condizioni perché gli operatori possano pensare più in grande e stabilire relazioni vere con il territorio, così da avere un maggiore impatto sulla qualità della vita. Ringrazio per questo i miei collaboratori e gli uffici del Dipartimento cultura senza di cui queste innovazioni non sarebbero mai state possibili. Ma questo è solo uno dei tasselli di una politica che nasce dalla convinzione che partecipare alla vita culturale sia un diritto fondamentale di ciascuno. È per questo che le politiche pubbliche devono fare tutto quanto possono, nei limiti di ciò che possono, affinché questo diritto sia sempre più diffuso. Da questo spirito nascono la Mic, la Festa di Roma, la nostra interpretazione della Festa della Musica, il coinvolgimento delle biblioteche civiche in tutte le attività promosse dalla grandi istituzioni culturali centrali, le attività nei musei civici e tutte le innovazioni visibili e organizzative introdotte - conclude Bergamo - in questi anni e quelle che seguiranno". (Rer)