Smog: Grimoldi (Lega), invece di vietare sigarette a Milano servono treni e metropolitane

- "Giuseppe Sala vuol fare una battaglia contro le sigarette per ridurre lo smog a Milano? Sinceramente non so se ridere o piangere. Ma Sala vuol rendersi conto che, oltre al riscaldamento di case e attività produttive, il vero problema dello smog arriva dalla A4 perennemente intasata a nord della città e delle tangenziali che circondano il perimetro cittadino?". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e commissario della Lega Salvini Premier in Lombardia commentando la dichiarazione del sindaco del capoluogo lombardo che vorrebbe vietare di fumare all'aperto entro il 2030. "La prima cosa da fare - afferma Grimoldi - sarebbe 'la cura del ferro' ovvero potenziare la rete ferroviaria e delle metropolitane. Ma Trenitalia fa di tutto per rendere i viaggi dei pendolari verso Milano un calvario quotidiano, così molti prendono l'auto intasando la A4 e le tangenziali, e i tempi da lumaca per prolungare la metropolitana cinque a Monza significano altre decine di migliaia di veicoli in strada ogni giorno a inquinare, bloccando la A4 e le arterie collegate. E i disservizi di Trenitalia e i ritardi sulla metro 5 sono tutti imputabili al Governo giallorosso di cui Sala è sostenitore e amico".(Rem)