Rigopiano: Meloni, ferita ancora aperta, al fianco famiglie vittime che meritano giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tragedia di Rigopiano è una ferita ancora aperta per l'Abruzzo e la Nazione intera". Lo ha dichiarato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Tre anni dopo quello sconvolgente disastro il dolore è sempre vivo - ha proseguito Meloni - Oggi onoriamo la memoria delle 29 vittime e ribadiamo la nostra vicinanza alle loro famiglie, che meritano giustizia. E ancora grazie di cuore ai Vigili del Fuoco e a tutti i soccorritori che, in quei giorni, riuscirono nel miracolo di salvare 9 persone. Noi non dimentichiamo".(Ren)