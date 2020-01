Ucraina-Usa: indagini congiunte su presunta sorveglianza illecita ex ambasciatore Yovanovitch

- Il ministro dell’Interno ucraino Arsen Avakov ha dichiarato che il 20 gennaio insieme al servizio di sicurezza diplomatica dell'ambasciata statunitense a Kiev sarà creata una squadra per valutare la presunta sorveglianza illegale in Ucraina nei confronti dell'ex ambasciatore Marie Yovanovitch. "Lunedì abbiamo in programma di creare un team congiunto con il servizio di sicurezza diplomatica dell'ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina per sondare tutte le circostanze e indagare su questo incidente in modo imparziale", ha detto il ministro. Avakov ha anche affermato di aver incontrato diversi rappresentanti dei circoli diplomatici statunitensi. I due paesi hanno un obiettivo comune volto a proteggere i diritti umani e prevenire le violazioni della legislazione ucraina e della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Il 16 gennaio il ministero dell’Interno dell'Ucraina ha affermato di aver preso in considerazione i materiali pubblicati il 14 gennaio dagli investigatori della Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti sulla possibile sorveglianza illegale in Ucraina nei confronti dell'ex ambasciatore degli Stati Uniti Marie Yovanovitch. La polizia ha avviato un procedimento penale sulla base dei materiali raccolti. (Res)