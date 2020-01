Argentina: caso Nisman, a cinque anni dalla morte il mistero ancora non è risolto (2)

- Il caso Nisman provocò fin dal primo momento un vero e proprio terremoto politico e sociale, ed è da molti considerato come la principale causa della sconfitta del kirchnerismo alle successive elezioni di dicembre del 2015. Fin da subito l'opinione pubblica e l'arco parlamentare si divise tra i sostenitori dell'ipotesi di un omicidio voluto dal governo Kirchner e i fautori di un complotto dei servizi deviati in complicità con i "poteri forti" per scalzare un governo considerato scomodo. Nel frattempo la denuncia di Nisman contro il governo veniva analizzata e archiviata dal giudice Daniel Rafecas per "l'inesistenza del reato imputato". Nessuna delle condizioni del delitto, secondo Rafecas, si erano di fatto realizzate. Una sentenza contro cui è stato presentato appello e la causa riaperta. (segue) (Abu)