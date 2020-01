Argentina: caso Nisman, a cinque anni dalla morte il mistero ancora non è risolto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente anche l'inchiesta ufficiale sulla morte di Nisman ha attraversato diverse fasi e puntato a diverse ipotesi di reato a seconda delle circostanze politiche. La prima parte dell'inchiesta condotta dal giudice per le indagini preliminari, Viviana Fein, stabilì attraverso una perizia condotta da esperti della polizia e della corte suprema, l'impossibilità dell'intervento di terze persone nella morte del magistrato, lasciando aperte le ipotesi di suicidio e di induzione al suicidio. Rimaneva da stabilire il ruolo di un dipendente contrattato da Nisman come esperto informatico, Diego Lagomarsino. Questi ammise fin dal primo momento di avergli prestato l'arma dalla quale sarebbe poi partito il colpo fatale. Viviana Fein venne tuttavia sollevata dalla responsabilità delle indagini nel dicembre del 2015 e l'inchiesta passò in mano alla giustizia federale. (segue) (Abu)