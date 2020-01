Lazio: Forte (Pd), Caso Corden, serve cluster Salute per potenziare industrie e puntare a fondi Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi - ha sottolineato Forte - le imprese sono troppo spesso isolate tra loro e non in grado di approcciarsi in maniera corale alle soluzioni per uno sviluppo organizzato sotto il profilo logistico, economico, oppure legato ad innovazione e ricerca. Latina vanta uno dei comparti industriali più avanzati e ricchi nel panorama del chimico farmaceutico italiano, ma questo primato potrebbe non durare ancora se non si pensa ad una strategia più ampia, dove imprese, istituzioni, università ed enti locali, senza dimenticare il mondo della sanità, possano concorrere al benessere dei cittadini e dei lavoratori. Occorre creare un sistema in grado sviluppare il territorio ma con una ottica all'internazionalizzazione, puntando all'Europa ed alle sue opportunità di finanziare l'ambiente, l'innovazione, la salute", ha concluso il consigliere regionale. (Ren)