Venezuela: ministro Esteri in visita in Cina, ad oggi firmati 500 accordi di cooperazione

- Il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza, in visita ufficiale in Cina fino a domani, ha sottolineato che ad oggi Caracas e Pechino hanno firmato più di 500 accordi di cooperazione bilaterale, molti dei quali convertiti in progetti. "Siamo venuti per rafforzare questa partnership strategica globale, per verificare che vada bene e, dove necessario, accelerare o approfondire", ha dichiarato Arreaza, in visita a Pechino dal 15 gennaio scorso. Arreaza ha aggiunto che "è necessario un partenariato strategico globale con la Cina per diversificare l'economia venezuelana, facendo sforzi per rendere efficaci gli investimenti nella nostra città in termini di alloggi, cibo e medicine". (segue) (Cip)