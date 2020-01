Venezuela: ministro Esteri in visita in Cina, ad oggi firmati 500 accordi di cooperazione (2)

- La visita del ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza in Cina servirà tra le altre cose a individuare soluzioni per la crisi politica in atto nel paese caraibico, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Chuang. "Crediamo che la visita aiuterà a trovare quanto prima una soluzione politica al tema del Venezuela", ha detto il portavoce. Le parti "sosterranno un approfondito scambio di punti di vista su come risolvere la questione del Venezuela", ha proseguito Geng parlando anche di possibili progressi "sul partenariato strategico globale" e "altre questioni di interesse comune". (segue) (Cip)