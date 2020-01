Venezuela: ministro Esteri in visita in Cina, ad oggi firmati 500 accordi di cooperazione (4)

- Il ministro degli Esteri cinese ha poi affermato che Pechino spingerà sempre per una soluzione pacifica dei problemi attraverso il dialogo e le consultazioni. “Crediamo che il popolo venezuelano e il suo governo siano in grado di affrontare i problemi da soli", ha aggiunto. Wang ha anche ribadito che la Cina sostiene il Venezuela nella salvaguardia della sua sovranità e indipendenza nazionali, stabilità sociale e sviluppo economico. Il ministro degli Esteri cinese ha inoltre promesso che la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere la soluzione politica inclusiva per le questioni in Venezuela. (segue) (Cip)