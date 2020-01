Venezuela: ministro Esteri in visita in Cina, ad oggi firmati 500 accordi di cooperazione (5)

- Arreanza ha incontrato anche il vicepresidente cinese Wang Qishan, che ha ribadito il sostegno della Cina alla soluzione pacifica degli attuali problemi in Venezuela e ha promesso di continuare a sostenere la giusta causa del governo e del popolo venezuelano nel salvaguardare la propria sovranità e indipendenza nazionale. “L'anno passato è stato difficile per il Venezuela e per il mondo intero a causa dell'ascesa dell'unilateralismo”, ha affermato il vicepresidente, sottolineando che la politica di massima pressione che prevede sanzioni non aiuterà mai a risolvere la questione venezuelana. (segue) (Cip)