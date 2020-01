Piemonte: Anas, chiusa provvisoriamente per incidente Statale 25 del Moncenisio

- A causa di un incidente, la strada statale 25 "del Moncenisio" è temporaneamente chiusa al traffico all'altezza del km 31,400, nel comune di Chiusa di San Michele, in provincia di Torino. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture che si sono scontrate frontalmente e risultano feriti tre degli occupanti dei veicoli. Lo ha reso noto con un comunicato l'ufficio stampa dell'Anas. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per le attività di soccorso, la regolazione della circolazione e per riaprire al transito la statale in tempi brevi. (Ren)