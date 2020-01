Energia: consigliere presidenziale Hajiyev, Azerbaigian punta alla cooperazione nel settore

- L'Azerbaigian punta alla cooperazione e non alla competizione nel settore energetico. Lo ha affermato il consigliere presidenziale azerbaigiano, Hikmet Hajiyev, all’emittente radiofonica francese “Rfi”. “Nella sua strategia energetica, l'Azerbaigian non sta cercando alcuna competizione, ma punta alla cooperazione. E vediamo che ci sono ampi margini per collaborare. La domanda europea di gas è in aumento e l'Azerbaigian, con il suo modesto contributo esportando forniture verso i mercati europei rafforza la sicurezza energetica del continente e contribuisce anche allo sviluppo economico dell'Azerbaigian. È una cooperazione vantaggiosa per tutti", ha dichiarato Hajiyev. Il consigliere presidenziale ha aggiunto che l'Azerbaigian sta implementando il progetto del Corridoio meridionale del gas del valore di 40 miliardi di dollari che contribuirà a far arrivare il gas del paese caucasico estratto nel Mar Caspio ai mercati europei. (segue) (Res)