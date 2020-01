Energia: consigliere presidenziale Hajiyev, Azerbaigian punta alla cooperazione nel settore (2)

- “Insieme alla pipeline, stiamo creando nuovi posti di lavoro, prosperità e cooperazione. Cinquantamila nuovi posti di lavoro sono stati creati dal Mar Caspio sino al Mar Adriatico in diversi paesi grazie al progetto. Il Corridoio meridionale del gas è una fonte e una via alternativa di approvvigionamento energetico", ha affermato Hajiyev. Il consigliere presidenziale ha ricordato che l'Azerbaigian è il primo paese produttore di petrolio al mondo per via industriale. “A metà del XIX secolo il primo pozzo di petrolio fu perforato in Azerbaigian durante il periodo dell'Impero russo e da allora il paese ha fornito petrolio al mercato internazionale. Quest’anno celebreremo il 75mo anniversario della vittoria sul nazismo. Il petrolio dell'Azerbaigian ha svolto un ruolo cruciale nella lotta contro il nazismo nella Seconda guerra mondiale visto che il 75 per cento delle forniture destinate all’esercito sovietico giungeva da Baku”, ha dichiarato Hajiyev. (Res)