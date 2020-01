Croazia: premier Plenkovic smentisce “virata a sinistra”, l’obiettivo è la stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro e leader dell’Unione democratica croata (Hdz) Andrej Plenkovic ha respinto le interpretazioni secondo cui il partito sotto la sua guida "ha virato troppo a sinistra". Plenkovic ha così risposto alle affermazioni di alcuni suoi rivali politici nel corso di un punto stampa, sottolineando che la Croazia gode di notevoli stabilità politica e di crescita economica grazie alla politica responsabile del suo governo. "Dirigo il partito in modo molto trasparente e, a mio avviso, anche politicamente positivo", ha dichiarato Plenkovic. Durante il mandato di questo governo, la Croazia ha registrato una crescita del 3 per cento senza ulteriori prestiti dai creditori internazionali, ha ricordato il premier. Inoltre, ha aggiunto, “si sta creando un clima positivo per gli imprenditori per fare affari e, di conseguenza, si sta generando crescita e si creano nuovi posti di lavoro”.(Zac)