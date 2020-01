Ostia: controlli carabinieri, tre persone arrestate e una denunciata (2)

- Inoltre, durante la notte, ad Ostia Antica, i carabinieri hanno arrestato un 29enne con precedenti. Il malfattore, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, è stato bloccato dai militari dopo che si era allontanato dalla propria abitazione, violando le disposizioni dell’Autorità giudiziaria. L’arrestato, in attesa delle disposizioni del magistrato, è stato tradotto presso il Tribunale di Roma per l’udienza di convalida. Sempre ad Ostia Antica, su disposizione della Corte d’Appello di Roma, i carabinieri hanno arrestato un 33enne, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Il provvedimento è scaturito a seguito delle numerose violazioni alla misura dei domiciliari commesse dall'uomo. Infine, la Procura della Repubblica di Roma ha disposto la carcerazione di un 28enne condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione. I militari della stazione carabinieri di Acilia hanno individuato il giovane e lo hanno tradotto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia dove dovrà scontare oltre un anno di reclusione. (Rer)