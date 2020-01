Nord Macedonia: ministro Interno Culev, smaschererò attività illegali del mio predecessore

- Il ministro dell’Interno ad interim macedone Nake Culev condurrà una revisione approfondita sull’operato del suo predecessore, Oliver Spasovski, attuale premier ad interim del paese balcanico. Culev ha avuto una disputa con la vice di Spasovski, Slavjanka Petrovska. Quest’ultima, secondo quanto riferisce il portale “Republika”, potrebbe porre il veto su alcune decisioni del dicastero e avrebbe sfruttato questo potere per bloccare alcune nomine che sarebbero prerogativa del titolare del dicastero. “Il ministero è in uno stato di caos che deriva dal modo in cui è stato gestito male dal ministro precedentemente in carica e dalla sua vice Petrovska. È giunto il momento di rivedere le loro azioni illegali che stanno chiaramente causando dei problemi. Riveleremo presto le prove concrete dei loro abusi. La mia squadra e io garantiremo che ad aprile si terranno elezioni libere ed eque e proteggeremo la sicurezza di tutti i cittadini”, ha affermato Culev. Il ministro è stato nominato dal partito all’opposizione Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne) in base all’accordo di formare un governo di transizione incaricato di condurre il paese balcanico a nuove elezioni anticipate che si terranno il 12 aprile 2020. (Mas)