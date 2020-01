Turismo: ministro Economia macedone, Albania resta meta attraente per le vacanze estive

- Nonostante il sisma dello scorso novembre, i cittadini della Macedonia del Nord ritengono l’Albania una meta importante per le loro vacanze. Lo ha dichiarato il Kreshnik Bekteshi, ministro dell'Economia nella Repubblica della Macedonia del Nord, in un'intervista all’agenzia di stampa “Ata”. "La Macedonia del Nord è un paese senza sbocco sul mare e i nostri cittadini si riversano sulla costa albanese da molti anni ormai per trascorrere le loro vacanze estive”, ha detto Bekteshi, assicurando che questa tendenza non subirà stravolgimenti a causa del terremoto. Il ministro dell'Economia della Macedonia del Nord è stato martedì scorso a Tirana al forum "Turismo, solidarietà e sostenibilità", organizzato dal ministero del Turismo e dell'Ambiente albanese, e rivolto a tutti i rappresentanti governativi competenti in materia della regione.(Alt)