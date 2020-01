Commercio: Uiltucs, bene confronto tra ambulanti e viceministri

- "Bene il confronto tra i rappresentanti del settore del commercio sulle aree pubbliche con i viceministri per l'Economia e le finanze, Antonio Misiani e Laura Castelli". Lo dichiara, in una nota, Alessia Salmoni responsabile Uiltucs per il commercio sulle aree pubbliche del Lazio. "Nei giorni scorsi - spiega Salmoni - la Uiltucs insieme all'associazione Ambulanti Roma, Assidea Toscana, Casambulanti Puglia, Unionecommercio – Unibasilicata e Assidea Toscana ha incontrato il viceministro Antonio Misiani per chiedere l'esclusione del comparto ambulante dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Al centro della riunione le criticità per il settore derivanti da un'imposizione fiscale non adeguata al comparto e la mancanza - conclude Salmoni - di una normativa definita a livello nazionale".(Com)