Roma: ruba smartphone con la scusa di una sigaretta, ma è stato rintracciato ed arrestato

- Un giovane egiziano, che aveva rubato uno smartphone con la scusa di chiedere una sigaretta, è stato rintracciato ed arrestato dalla Polizia di Stato. In particolare, poco prima di Natale la vittima è stata accerchiata da un gruppo di cinque giovani, mentre stava percorrendo a piedi via Giovanni Giolitti. Uno di loro, con la scusa di una sigaretta, ha dato modo agli altri connazionali di bloccare il ragazzo, e di sottrargli dalla tasca destra dei pantaloni il telefono cellulare Samsung, per poi dileguarsi non lasciando alla vittima la possibilità di raggiungere il ladro. Grazie all'applicazione "trova dispositivo", la vittima è riuscita ad accedere sul suo telefono rubato e a localizzare la posizione esatta del luogo in cui si trovava. Inoltre sull'account e-mail della vittima continuavano ad arrivare accessi da social appartenenti a quello che poi è stato appurato essere il ladro dello smartphone, e non solo: numerose foto e video scattati durante l'utilizzo da parte dell'autore del furto venivano caricate sull'account mail registrato sul telefono, mai resettato, dando modo così agli agenti del commissariato Viminale di dare un volto al rapinatore. Un'operazione resa possibile grazie al sistema Sari in dotazione alla Polizia di Stato. Il giovane egiziano, in un primo momento, non è stato rintracciato però nel luogo geo localizzato dalla vittima. (segue) (Rer)