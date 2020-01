Roma: ruba smartphone con la scusa di una sigaretta, ma è stato rintracciato ed arrestato (2)

- È stato un litigio animato per strada, tra quattro persone di nazionalità straniera, sprovviste di documenti, a permettere agli agenti, che si trovavano sul posto, di individuare tra loro l'autore materiale della rapina. Dai controlli effettuati, infatti, uno di questi è stato trovato in possesso di un cellulare, che per caratteristiche, marca e codice Imei, è risultato essere quello denunciato dalla vittima alcune settimane prima. Inoltre in molte foto presenti sullo stesso, la donna che vi era raffigurata e anche presente tra le quattro persone condotte in commissariato, è risultata essere la fidanzata del presunto autore della rapina. La vittima, ha riconosciuto senza ombra di dubbio l'autore della rapina aggravata. Il rapinatore è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e associato presso la casa circondariale di Regina Coeli. (Rer)