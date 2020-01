Smog: Labriola (FI), serve piano nazionale serio

- "Dopo settimane in cui il centro e il nord d'Italia sono stati sotto scacco a causa dello sforamento del Pm10, finalmente oggi arriva l'unico rimedio in grado di abbassare gli allarmanti livelli: la pioggia". Lo ha affermato, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Abbiamo assistito ad ordinanze fantasiose e a blocchi della circolazione delle auto, compresi i motori di ultima generazione, che non hanno risolto il problema neppure in minima parte. Il decreto clima è, come avevamo già denunciato in Aula, un decreto inconcludente e privo di visione. Il Ministro Costa, insieme a tutto il governo, ha utilizzato il termine 'clima' nonostante di cambiamenti climatici si parli ben poco e che serviva per salvare l'Italia dalla procedura d'infrazione. Non è più rinviabile, se davvero si vuole affrontare l'emergenza smog in maniera seria, un piano nazionale. A nulla servono le poche e ridicole misure spot, come il blocco della circolazione, se mancano fondi e manca un progetto concreto", ha concluso. (Ren)