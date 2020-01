Armenia: presidente parlamento, connazionali in Artsakh non possono vivere sotto sovranità azerbaigiana

- Alla luce dei massacri armeni di Baku, Sumgait e Kirovabad di 30 anni fa e della politica anti-armena delle autorità azerbaigiane è impossibile che gli armeni dell’Artsakh possano vivere in sicurezza sotto la sovranità di Baku. Lo ha detto il presidente del parlamento armeno, Ararat Mirzoyan, durante la seduta straordinaria odierna della commissione interparlamentare per la cooperazione tra la Repubblica di Armenia e l’Artsakh a Erevan. “Come presidente dell'Assemblea nazionale dell'Armenia, voglio ancora una volta registrare e riaffermare che i massacri di Sumgait, Baku e Kirovabad, la natura periodica di quei massacri e la loro ricorrenza più volte nel corso di un secolo, oltre alle altre manifestazioni della politica anti-armena prima e dopo questi massacri rende impossibile l'esistenza fisica sicura degli armeni dell’Artsakh sotto la sovranità azerbaigiana. Pertanto, l'unico modo per garantire l'esistenza degli armeni nell’Artsakh è il diritto all'autodeterminazione con la Repubblica di Armenia come garante”, ha affermato Mirzoyan. L’Artsakh è la nomenclatura armena dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh, un territorio conteso fra Armenia e Azerbaigian. (segue) (Res)