Milano: Carabinieri arrestano 42enne per aggressione a moglie durante lite

- Alle 9.30 di ieri mattina i Carabinieri della tenenza di San giuliano Milanese sono intervenuti a Mediglia in via martiri della libertà, su segnalazione di un cittadino che aveva chiamato il 112 per denunciare una violenta lite in famiglia nell'appartamento dei vicini di casa. Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato in casa marito e moglie, entrambi italiani, accertando che, in effetti la lite era realmente avvenuta. L'uomo, 42enne pregiudicato per furti, danneggiamenti ed estorsione, al culmine della lite, scatenata da futili motivi, ha aggredito fisicamente la moglie 43enne procurandole varie contusioni al capo, al torace e la frattura chiusa di 2 costole. Visitata al Policlinico di Milano, la donna è stata dimessa con 20 giorni di prognosi mentre lui è stato portato direttamente al carcere di Lodi. Durante la denuncia la 43enne ha spiegato che le violenze, fisiche e psicologiche, andavano avanti da tempo , ma lei non aveva mai denunciato il marito. (Rem)