Venezuela: ministro Esteri in visita in Cina, ad oggi firmati 500 accordi di cooperazione

- Il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza, in visita ufficiale in Cina fino a domani, ha sottolineato che ad oggi Caracas e Pechino hanno firmato più di 500 accordi di cooperazione bilaterale, molti dei quali convertiti in progetti. "Siamo venuti per rafforzare questa partnership strategica globale, per verificare che vada bene e, dove necessario, accelerare o approfondire", ha dichiarato Arreaza, in visita a Pechino dal 15 gennaio scorso. Arreaza ha aggiunto che "è necessario un partenariato strategico globale con la Cina per diversificare l'economia venezuelana, facendo sforzi per rendere efficaci gli investimenti nella nostra città in termini di alloggi, cibo e medicine".La visita del ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza in Cina servirà tra le altre cose a individuare soluzioni per la crisi politica in atto nel paese caraibico, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Chuang. "Crediamo che la visita aiuterà a trovare quanto prima una soluzione politica al tema del Venezuela", ha detto il portavoce. Le parti "sosterranno un approfondito scambio di punti di vista su come risolvere la questione del Venezuela", ha proseguito Geng parlando anche di possibili progressi "sul partenariato strategico globale" e "altre questioni di interesse comune".Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, nel corso dell'incontro con Arreaza, ha detto che la Cina è disposta a migliorare la comunicazione e il coordinamento con il Venezuela per lo sviluppo di un partenariato globale e strategico. Wang ha dichiarato che negli ultimi anni, sotto la guida dei due capi di Stato, Cina e Venezuela hanno mantenuto relazioni strette e amichevoli e hanno raggiunto una cooperazione pragmatica ed efficiente in vari settori. “La Cina si è sempre opposta alle interferenze delle forze esterne negli affari interni di qualsiasi paese”, ha detto ancora Wang.Il ministro degli Esteri cinese ha poi affermato che Pechino spingerà sempre per una soluzione pacifica dei problemi attraverso il dialogo e le consultazioni. “Crediamo che il popolo venezuelano e il suo governo siano in grado di affrontare i problemi da soli", ha aggiunto. Wang ha anche ribadito che la Cina sostiene il Venezuela nella salvaguardia della sua sovranità e indipendenza nazionali, stabilità sociale e sviluppo economico. Il ministro degli Esteri cinese ha inoltre promesso che la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere la soluzione politica inclusiva per le questioni in Venezuela.Arreanza ha incontrato anche il vicepresidente cinese Wang Qishan, che ha ribadito il sostegno della Cina alla soluzione pacifica degli attuali problemi in Venezuela e ha promesso di continuare a sostenere la giusta causa del governo e del popolo venezuelano nel salvaguardare la propria sovranità e indipendenza nazionale. “L'anno passato è stato difficile per il Venezuela e per il mondo intero a causa dell'ascesa dell'unilateralismo”, ha affermato il vicepresidente, sottolineando che la politica di massima pressione che prevede sanzioni non aiuterà mai a risolvere la questione venezuelana.Arreaza ha valutato positivamente le relazioni bilaterali e ha apprezzato il sostegno e l'assistenza della Cina. “Il Venezuela continuerà a sostenere con fermezza la Cina su questioni riguardanti i suoi principali interessi”, ha detto il ministro venezuelano, che ha ribadito l’importanza delle relazioni con la Cina, aggiungendo che il paese rimarrà impegnato a rafforzare la cooperazione bilaterale e la comunicazione con la Cina, opponendosi alle politiche di potere e lavorando per accelerare il partenariato strategico globale Cina-Venezuela a un nuovo livello. (Cip)