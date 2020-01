Roma: derubava e aggrediva donne anziane, arrestato rapinatore seriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25enne, che agiva da solo, sceglieva con cura le sue vittime e poi, approfittando che fossero sole, le rapinava dei loro averi, come catenine d'oro, attraverso anche violenze fisiche e psicologiche, in quanto rimanevano terrorizzate e scioccate per l'accaduto. In una circostanza, in particolare, il rapinatore, individuato ed inseguito da un testimone prima e dalla polizia poi, è riuscito a far perdere le proprie tracce attraverso una rocambolesca fuga: scendendo velocemente per le scale della fermata metro Libia e riuscendo così a prendere letteralmente "al volo" il treno in arrivo, assicurandosi la fuga. In un'altra circostanza, invece, per riuscire a rubare una catenina d'oro, ha spintonato una donna fino a farla cadere letteralmente a terra, provocandole gravi lesioni. Nonostante la giovane età, il rapinatore è già gravato di molteplici pregiudizi di polizia, anche specifici, mostrando una particolare attitudine a delinquere, con premeditazione e spregiudicatezza, incurante della età delle sue vittime e della pericolosità della sua azione violenta e delle connesse conseguenze. (segue) (Rer)