Roma: derubava e aggrediva donne anziane, arrestato rapinatore seriale (3)

- Il giovane rapinatore non risparmiava nelle sue azioni neppure luoghi sacri quali chiese ed oratori, dove spesso, dopo aver forzato le porte d'ingresso e dopo aver messo letteralmente a soqquadro alcuni locali si "accontentava" di derubare l'incasso ed i prodotti di alcune macchinette distributrici, dopo averle distrutte, lasciando "tranquillamente" le sue "impronte". Secondo quanto si apprende, particolarmente complessa è stata l'attività investigativa degli agenti, per individuare ed identificare il rapinatore, in quanto il 25enne, senza fissa dimora e frequentatore di pregiudicati, spesso camuffava la propria identità con cappucci e felpe, muovendosi rapidissimamente tra le due zone spesso utilizzando mezzi pubblici, in qualsiasi orario e giorno. A seguito della misura di custodia cautelare in carcere, il giovane, dopo essere stato sottoposto agli adempimenti di rito, è stato associato presso il carcere di Regina Coeli e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente a cui dovrà rispondere dei reati di rapina aggravata continuata, furto con strappo e furto aggravato. (Rer)