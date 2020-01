Repubblica Ceca: ministro Interno Hamacek propone radicale modifica sisteam elettorale

- Sostituire i 14 collegi elettorali attualmente in vigore in Repubblica Ceca e che corrispondono alle regioni del paese con un unico collegio nazionale. Lo ha proposto il ministro dell’Interno ceco, Jan Hamacek, in un’intervista rilasciata all’edizione odierna del quotidiano “Lidove Noviny”. Hamacek propone un sistema in base al quale ogni formazione politica potrebbe presentare una lista di candidati nazionali guidata dal leader del partito. Secondo il ministro, esponente del Partito socialdemocratico ceco, questa variante eliminerebbe i dibattiti sul numero di voti necessari per convalidare le elezioni che varia da regione a regione. Il cambiamento avrebbe anche un impatto nei partiti che indebolirebbe i segretari regionali. Hamacek ha quindi aggiunto che avrebbe discusso della questione con il presidente ceco Milos Zeman. (Vap)