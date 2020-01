Made in Italy: Coldiretti, record per export dolci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello globale e nazionale il settore risente dei cambiamenti climatici che - ha sottolineato la Coldiretti - ha provocato una progressiva destagionalizzazione dei consumi di gelato, nonostante l'estate resti la stagione privilegiata per coni e coppette. Ad essere preferito è di gran lunga il gelato artigianale nei gusti storici anche se - ha precisato la Coldiretti - cresce la tendenza nelle diverse gelaterie ad offrire "specialità della casa" che incontrano le attese dei diverse target di consumatori, tradizionale, esterofilo, naturalista, dietetico, vegano ma anche a chilometri zero con gusti locali espressione di prodotti del territorio che non devono essere trasportati con mezzi che sprecano energia ed inquinano l'ambiente. Rilevante in Italia - ha proseguito la Coldiretti - è anche l'impatto sull'indotto, con l'utilizzo di 220mila tonnellate di latte, 64mila di zuccheri, 21mila di frutta fresca e 29mila di altre materie prime. Va per questo sottolineata - ha evidenziato la Coldiretti - l'importanza della frutta e del latte freschi italiani nella preparazione del vero gelato dove purtroppo rischiano di prevalere surrogati di bassa qualità. Da segnalare infatti negli ultimi anni il boom delle agrigelaterie che garantiscono la provenienza della materia prima dalla stalla alla coppetta con gusti che vanno dal latte di asina a quello di capra finoalla bufala. (segue) (Ren)