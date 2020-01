Made in Italy: Coldiretti, record per export dolci (3)

- In epoca moderna la storia del gelato risale alla prima metà del XVI secolo nella corte medicea di Firenze con l'introduzione stabile di sorbetti e cremolati nell'ambito di feste e banchetti, anche se fu il successo dell'export' in Francia a fare da moltiplicatore globale con il debutto ufficiale in terra americana: con l'apertura della prima gelateria a New York nel 1770 grazie all'imprenditore genovese Giovanni Bosio. Da allora - ha concluso la Coldiretti - la corsa del gelato non si è più fermata. (Ren)