Cerveteri: esplosione in villino, 3 feriti tra cui un Vigile del fuoco (2)

- I due coniugi feriti nell'esplosione causata da una fuga di gas in un villino a Cerveteri sono ricoverati entrambi in ospedale. L’uomo, di 73 anni si trova all’Aurelia Hospital con una ferita lacerocontusa alla testa, mentre la moglie di 58 anni è in prognosi riservata al Gemelli, ma non è in pericolo di vita. I danni si sono concentrati all'appartamento dei coniugi feriti ma l’intera struttura quadrifamiliare, quindi anche gli altri tre appartamenti, sono stati dichiarati inagibile. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cerveteri. (Rer)