Craxi: Berlusconi, paese ingrato con lui. Restituirgli posto che merita in memoria collettiva

- In una lettera inviata a Stefania Craxi, Silvio Berlusconi si è scusato di non aver potuto accogliere l'invito ad essere ad Hammamet nel 20° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi e ha ricordato che "a Bettino mi legava un'amicizia sincera, profonda, che non è mai venuta meno, nei momenti felici e in quelli più difficili". "Bettino Craxi - ha proseguito Berlusconi - è stato uno dei pochissimi uomini politici della Prima Repubblica a meritare la definizione di statista. Oltre a lui, forse solo De Gasperi ne ha diritto. Uno statista non è solo un politico abile, o fortunato, è un leader che ha una visione, che pensa al futuro del Paese prima che al proprio interesse o a quello della propria parte politica". "Craxi aveva un sogno - ha affermato l'ex premier - che se si fosse realizzato avrebbe davvero cambiato il corso della storia italiana: cambiare la sinistra, sottraendola all'egemonia comunista e creare così le condizioni per sbloccare la democrazia italiana e realizzare una salutare alternanza in un contesto di sicurezza democratica. Fu il primo, anzi l'unico, a sfidare il duopolio fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, un duopolio spesso consociativo, sempre nemico del cambiamento e alla lunga fatale per la stessa democrazia". "La crisi e il crollo della prima repubblica - ha aggiunto Berlusconi - nacquero prima di tutto da questo problema che Craxi ebbe la lungimiranza di prevedere e denunciare". "La sfida negli anni '80 al conservatorismo del Partito Comunista e del sindacato, in nome del riformismo socialista, della solidarietà atlantica, dell'orgoglio nazionale - ha puntualizzato Berlusconi - è una delle pagine migliori della storia politica italiana". (segue) (Rin)