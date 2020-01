Craxi: Berlusconi, paese ingrato con lui. Restituirgli posto che merita in memoria collettiva (2)

- "Il nome di Bettino Craxi - ha affermato Berlusconi nella lettera inviata alla figlia del leader socialista Stefania - rimarrà nella storia come quello di un anticipatore coraggioso, che seppe prima degli altri cogliere per esempio l'esigenza assoluta di una riforma profonda delle istituzioni, per rafforzare la democrazia, ricuperare efficienza, restituire ai cittadini fiducia nella politica. Sul piano intemazionale, fu un anticipatore, seppe cogliere per tempo le contraddizioni dell'Europa, da europeista convinto qual era e i rischi gravissimi ai quali era esposta l'Italia nel Mediterraneo". "Le sue scelte sul piano interazionale - ha continuato - possono essere più o meno condivisibili, ma furono sempre ispirate da un altissimo senso dell'interesse nazionale, della dignità del nostro Paese che Bettino amava appassionatamente". "Non smise di amare l'Italia, nonostante le amarezze, neppure negli anni dell'esilio, in quella Hammamet che aveva eletto a sua dimora e dalla quale non smise neppure per un giorno di seguire con passione le vicende italiane. Bettino Craxi - ha sottolineato il leader azzurro - ha pagato un caro prezzo per le sue idee, per aver voluto essere un uomo libero e coerente, per aver sfidato il sistema di potere politico, mediatico e giudiziario della sinistra. Come dice la bellissima frase che ha voluto incisa sulla sua tomba, per lui la libertà era la vita e infatti per la libertà non ha esitato a mettere in gioco e a sacrificare la sua vita". "Di tutto questo, oltre che della sua amicizia, sono grato a Bettino, che considero uno degli ispiratori e degli anticipatori delle battaglie di libertà che stiamo combattendo a nostra volta da 25 anni. Il suo Paese con lui è stato ingrato. Mi auguro che questo ventennale sia finalmente l'occasione per restituirgli il posto che gli spetta nella memoria condivisa degli italiani", ha concluso Berlusconi. (Rin)