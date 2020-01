Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alle delle celebrazioni in onore del patrono del Corpo della polizia municipale, San Sebastiano.Comune di San Giuliano Milanese, sala consiliare, ingresso da Largo Pertini, via Giovanni Giolitti 24, San Giuliano Milanese/MI). (ore 10.00)VARIE“Assemblea pubblica in nome del popolo inquinato” organizzata da Legambiente Lombardia. Verrà proposto ai sindaci presenti e ai cittadini un "decalogo della mobilità" stilato da Legambiente, perché diventi uno strumento di pressione per il cambiamento.Capolinea M3 Comasina (dalle ore 10.00)Flash mob organizzato da Medicina Democratica e dsl “Comitato Difesa Sanità Pubblica Milano Città Metropolitana-Sud Ovest” contro la chiusura degli Ospedali San Carlo e San Paolo.Piazza Duomo (ore 15.00)(Rem)