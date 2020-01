Brescia: grave incidente a Dello, muore 38enne

- Poco prima dell'una di notte, in via Tenente Colonnello G. Agosti a Dello, nel Bresciano, ha perso la vita un uomo di 38 anni in un incidente stradale. A comunicarlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), aggiungendo che sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. (com)