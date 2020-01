Cina-Vietnam: presidente cinese, pronti a sviluppare partenariato strategico

- Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato di essere disposto a collaborare con il presidente vietnamita Nguyen Phu Trong per portare i legami bilaterali nella giusta direzione e sviluppare il partenariato strategico globale Cina-Vietnam in una nuova era. Xi ha fatto le osservazioni oggi in un messaggio rivolto a Trong. Nei giorni scorsi Xi ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Vietnam, e i due leader hanno concordato di fare sforzi congiunti per consolidare le relazioni bilaterali. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Xi ha dichiarato di essere pronto a rafforzare la comunicazione strategica con la sua controparte vietnamita e di elaborare congiuntamente un piano per guidare lo sviluppo delle relazioni Cina-Vietnam nella nuova era. (segue) (Cip)