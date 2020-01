Cina-Vietnam: presidente cinese, pronti a sviluppare partenariato strategico (2)

- Vietnam e Cina hanno concordato il 29 novembre scorso di proseguire il dialogo e conseguire progressi verso una soluzione pacifica della disputa per la sovranità sul Mar Cinese Meridionale. L'annuncio è giunto al termine di una visita ufficiale di tre giorni in Cina del viceministro degli Esteri vietnamita, Le Hoai Trung, culminata in colloqui con l'omologo cinese Le Yucheng. L'incontro tra i due viceministri giunge al culmine di mesi di tensioni tra i due paesi. Trung e Le non hanno fatto menzione diretta di tali tensioni, ma hanno concordato in merito all'esigenza di "risolvere i conflitti in maniera appropriata e pacifica". (segue) (Cip)